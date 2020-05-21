Cьогодні віряни вшановують пам'ять апостола Іоанна Богослова. Від чого може зцілити євангеліст

Сьогодні в Україні святкують День вишиванки, а православні віряни вшановують пам'ять апостола Іоанна Богослова. У цей день сіють пшеницю, а жінки печуть традиційні пироги з пшеничного борошна, Українські Новини зібрали головні традиції і звичай в цей день.

Сьогодні віряни вшановують пам'ять апостола Іоанна Богослова. Він був улюбленим учнем Ісуса Христа. Іоанн Богослов відомий як автор Євангелія, а також Апокаліпсису - єдиної пророчої книги Нового Завіту.

Іоанн Богослов прожив понад 100 років. Своїм учням наказав засипати себе землею. Через кілька днів виявилося, що могила порожня. Однак, щороку 21 травня з могили виступає невелика цівка дивного праху. Кажуть, що вона зцілює хвороби.

Його заслали на острів Патмос, на якому було створено християнський літературний твір - "Одкровення Іоанна Богослова" про кінець світу. Крім того, Іоанн Богослов є реальною історичною особою, його діяння завірені в хроніках наприкінці I ст. н.е.

Що робити в день Іоанна Богослова

В цей день рекомендується відвідати церкву з метою покаяння і причастя. Адже саме цього вчив Іоанн Богослов в своїх проповідях.

Якщо до церкви прийти не виходить - можна підносити молитви Іоаннв Богослову в довільній формі.

В цей день пекли пироги, їх не їли, але роздавали перехожим за селом.

Якщо 21 травня не вдалося зустріти перехожого, це вважалося поганим знаком. Тому щоб уникнути біди, хліб роздавали птицям.

Прикмети в день Іоанна Богослова

Вважається, якщо посіяти в цей день огірки, вони принесуть хороший урожай.

Якщо зацвіте черемха 21 травня - пора сіяти пшеницю.

21 травня також спостерігали за веселкою. Ранкова веселка віщує дощ, а вечірня - хороший день.

Якщо в цей день буде 3 веселки, варто очікувати вітру.

Православні християни вірять, що молитва до Іоанна Богослова може врятувати від отруєння, адже коли його хотів отруїти римський імператор, на апостола отрута не подіяла і він залишився цілий і неушкодженим.

Також до апостола звертаються з молитвами про подружнє щастя.

Вважається, що молитва, звернена до Івана Богослов, зцілює від хвороб.

Іоанн Богослов також є покровителем школярів і студентів.

Як повідомляли Українські Новини, православні християни в цьому році святкуватимуть Трійцю 7 червня.

День Києва, який цього року припадає на 31 травня, будуть святкувати в онлайн форматі.