Українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вартість залізничних та автобусних пасажирських перевезень не виросте після відновлення роботи транспорту.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Те, що стосується залізничних перевезень, там, де, напевно, найбільш чутливе питання, підвищення вартості не відбудеться", - сказав Криклій.

Він зазначив, що міністерство враховує соціальний ефект і важливість такого виду перевезень.

При цьому Криклій уточнив, що маршрутні таксі та автобусні перевізники самі встановлюють вартість спільно з місцевою владою, проте міністр вважає, що на рівні міст тарифи підвищуватися не будуть.

Він підкреслив, що Мінінфраструктури не радить міській владі на даний момент переглядати тарифи на перевезення.

Як повідомляли Українські Новини Криклій зазначив, що в областях, де завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, становить менше 50%, відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом міським, приміським, внутрішньообласних і міжнародним сполученням розпочнеться з 22 травня.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.