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20 травня 2020, середа, 16:39 9
Верховна Рада і партії 2020-05-20T17:15:02+03:00
Українські Новини
Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів

Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів

Ярина Вацяк
Верховна Рада, конвенція, доступ до офіційних документів
Рада
Рада

Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів після чого Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня xthtp виявлений у Мейдича коронавірус.

За прийняття За основу і в цілому законопроекту №0032 проголосували 305 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідно до ратифікованого договору, кожна сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ на вимогу до офіційних документів, які перебувають в розпорядженні державних органів.

Також кожна сторона вживає необхідних заходів у своєму національному законодавстві для впровадження положень про доступ до офіційних документів, передбаченим цією конвенцією.

Наголошується, що в доступі до інформації, вміщеної в офіційному документі, може бути відмовлено в разі, якщо її розголошення завдасть або ймовірно може завдати шкоди національній та громадської безпеці, приватного життя, довкіллю, якщо відсутня переважаючий суспільний інтерес в оприлюдненні такої інформації.

Як повідомляло агентство, "Батьківщина" не прийшла на засідання Ради яерез коронавірус, виявлений у депутата.

Тим часом, Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок.

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