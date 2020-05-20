Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів після чого Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня xthtp виявлений у Мейдича коронавірус.

За прийняття За основу і в цілому законопроекту №0032 проголосували 305 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідно до ратифікованого договору, кожна сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ на вимогу до офіційних документів, які перебувають в розпорядженні державних органів.

Також кожна сторона вживає необхідних заходів у своєму національному законодавстві для впровадження положень про доступ до офіційних документів, передбаченим цією конвенцією.

Наголошується, що в доступі до інформації, вміщеної в офіційному документі, може бути відмовлено в разі, якщо її розголошення завдасть або ймовірно може завдати шкоди національній та громадської безпеці, приватного життя, довкіллю, якщо відсутня переважаючий суспільний інтерес в оприлюдненні такої інформації.

Як повідомляло агентство, "Батьківщина" не прийшла на засідання Ради яерез коронавірус, виявлений у депутата.

Тим часом, Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок.