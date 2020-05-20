У Мінінфраструктури розповіли, за яких умов почнеться відновлення роботи транспорту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в областях, де завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, становить менше 50%, відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, міським, приміським, внутрішньообласних і міжнародним сполученням розпочнеться з 22 травня. В той час, як в Україні після триденного падіння кількість нових випадків коронавіруса різко збільшилася.

Про це він повідомив на своєму каналі Telegram, передають Українські Новини.

"Регіони України, в яких за останні 7 днів з 100 000 населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестів становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, становить менше 50%, можуть послабити протиепідемічні заходи і поступово відновлювати роботу транспорту", - написав Криклій.

Такі області можуть відновлювати перевезення пасажирів у метро з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення міським, регіональним, далеким внутрішнім і міжобласним повідомленням - з 1 червня, міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом - з 1 червня, прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом - з 15 червня.

У випадку здійснення перевезення в область, в якій не діють ослаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення у межах 50% від кількості місць для сидіння при розсадці пасажирів з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Також Кабмін планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.