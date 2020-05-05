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05 мая 2020, вторник, 12:59 211
Общество 2020-05-05T13:30:01+03:00
Українські Новини
Во время карантина количество безработных увеличилось вдвое. Где найти работу во время пандемии

Во время карантина количество безработных увеличилось вдвое. Где найти работу во время пандемии

Ирина Николенко
работа, Карантин, Коронавирус, Центр занятости, работа в Украине, поиск работы
Безработица. Фото: kyiv.ridna.ua
Безработица. Фото: kyiv.ridna.ua

В связи с карантином из-за коронавируса, который продлили до 22 мая, количество безработных украинцев за этот период, увеличилось вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, передают Українські Новини.

Сейчас в Государственном центре занятости зарегистрировано 456,8 тысяч человек, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала карантина статус безработного получили почти 156 тысяч украинцев.

Также в сообщение Центра занятости отмечается, что из-за карантина количество вакансий сократилось до 53 тысяч, а это почти на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

  • Сейчас есть вакансии от работодателей:

    Ищут работников в сферу сельского и лесного хозяйства, это связано с началом сезонных работ. На работу требуются: трактористы, агрономы, рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и другие.

  • Есть вакансии в сфере торговли и услуг, которым разрешено работать во время карантина. Ищут продавцов продовольственных товаров, кассиров, поваров, уборщиков, работников по благоустройству.
  • Работодатели предлагают работу в сфере логистики. Нужны курьеры, водители, грузчики, подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, заведующие состава.
  • Ищут работников в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи: сестра медицинская, социальный работник.
  • В сфере обеспечения правопорядка ищут охранников и сторожей.
  • Также ищут специалистов с опытом работы: бухгалтеров, врачей, учетчиков.
  • Вакансии есть и для квалифицированных рабочих: электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

В Государственном центре занятости напоминают, что во время карантина упрощена процедура регистрации и получения пособия по безработице. В связи с этим увеличилось количество украинцев, желающих воспользоваться услугами трудоустройства.

Подать заявление на получение статуса безработного можно дистанционно и через приложение "Дія".
Минимальный размер пособия увеличен с 650 до 1000 грн во время карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Тем, кто зарегистрировался в Службе занятости, пособие назначается с первого дня получения статуса безработного, а также тем, кто уволился по собственному желанию при введении карантина.

Работодатели малого и среднего бизнеса, которые из-за карантина были вынуждены остановить или сократить свою деятельность, также могут получить частичную помощь для выплаты заработной платы работникам.

Ранее Українські Новини сообщали, как оформить помощь по частичной безработице в Государственном центре занятости.
За 2 недели карантина количество безработных увеличилось на 50 тысяч человек.

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