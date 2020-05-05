Во время карантина количество безработных увеличилось вдвое. Где найти работу во время пандемии

В связи с карантином из-за коронавируса, который продлили до 22 мая, количество безработных украинцев за этот период, увеличилось вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, передают Українські Новини.

Сейчас в Государственном центре занятости зарегистрировано 456,8 тысяч человек, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала карантина статус безработного получили почти 156 тысяч украинцев.

Также в сообщение Центра занятости отмечается, что из-за карантина количество вакансий сократилось до 53 тысяч, а это почти на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сейчас есть вакансии от работодателей: Ищут работников в сферу сельского и лесного хозяйства, это связано с началом сезонных работ. На работу требуются: трактористы, агрономы, рабочие по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и другие.

Есть вакансии в сфере торговли и услуг, которым разрешено работать во время карантина. Ищут продавцов продовольственных товаров, кассиров, поваров, уборщиков, работников по благоустройству.

Работодатели предлагают работу в сфере логистики. Нужны курьеры, водители, грузчики, подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, заведующие состава.

Ищут работников в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи: сестра медицинская, социальный работник.

В сфере обеспечения правопорядка ищут охранников и сторожей.

Также ищут специалистов с опытом работы: бухгалтеров, врачей, учетчиков.

Вакансии есть и для квалифицированных рабочих: электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

В Государственном центре занятости напоминают, что во время карантина упрощена процедура регистрации и получения пособия по безработице. В связи с этим увеличилось количество украинцев, желающих воспользоваться услугами трудоустройства.

Подать заявление на получение статуса безработного можно дистанционно и через приложение "Дія".

Минимальный размер пособия увеличен с 650 до 1000 грн во время карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Тем, кто зарегистрировался в Службе занятости, пособие назначается с первого дня получения статуса безработного, а также тем, кто уволился по собственному желанию при введении карантина.

Работодатели малого и среднего бизнеса, которые из-за карантина были вынуждены остановить или сократить свою деятельность, также могут получить частичную помощь для выплаты заработной платы работникам.

Ранее Українські Новини сообщали, как оформить помощь по частичной безработице в Государственном центре занятости.

За 2 недели карантина количество безработных увеличилось на 50 тысяч человек.