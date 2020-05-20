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20 травня 2020, середа, 16:09 7
Кабмін 2020-05-20T17:15:03+03:00
Українські Новини
У МВС назвали нову дату запуску системи автофіксации порушень ПДР

У МВС назвали нову дату запуску системи автофіксации порушень ПДР

Елена Новикова
МВС України, порушення ПДР, ПДР, відеофіксація, Фотофіксація
Дорога. Фото: InfoCar.ua
Дорога. Фото: InfoCar.ua

Міністерство внутрішніх справ має намір запустити систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запуск якої раніше довелося відкласти через карантин, з 1 червня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Ця постанова нами пропонується в повному узгодженні з новим законом, який підписаний Президентом України з тим, щоб ввести автоматичну фотовидеофиксацию з 1-го числа наступного місяця", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Члени Кабміну підтримали відповідний проект постанови.

За словами Авакова, для початку планується запуск 17 пунктів автофотовидеофиксации порушень ПДР, а наступним кроком буде запуск ще 40 таких пунктів.

Міністр підкреслив, що всього планується створення близько 700 пунктів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Графік, адреси та порядок встановлення відповідних пунктів буде публічно опублікований.

Як повідомляли Українські Новини, в МВС показали адреси, де встановлені камери спостереження за порушеннями ПДР в Києві.

Також Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.

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