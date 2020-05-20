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20 травня 2020, середа, 15:13 10
Політика 2020-05-20T15:30:01+03:00
Українські Новини
Колишній мер Ірпеня Карплюк працює журналістом за зарплату прибиральниці

Колишній мер Ірпеня Карплюк працює журналістом за зарплату прибиральниці

Сергій Паламаренко
Володимир Карплюк, Ірпінь, Інформагентство ITV
Володимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua
Володимир Карплюк. Фото: mignews.com.ua

Колишній мер м. Ірпінь (Київська область) Володимир Карплюк, який добровільно пішов у відставку, вказаний серед працівників Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Інформаційне агентство "ITV" з посадовим окладом, що дорівнює заробітній платі прибиральниці.

Про це повідомив веб-сайт "Громада Приірпіння".

Згідно з інформацією джерел сайту, це ТОВ має 12 співробітників, серед яких й колишній голова Ірпеня Володимир Карплюк. Посадовий оклад колишнього мера, згідно з документами, становить 5 тис. гривень.

ТОВ "Інформаційне агентство "ITV" являє собою сайт і Youtube-канал. За інформацією на Youcontrol, очолює це ТОВ Алла Заблоцька - мати колишнього секретаря Ірпінської міської ради Анастасії Попсуй, яка замінила Карплюка на посаді 2 серпня 2018 року.

Агенція працює за рахунок грошей з бюджету Ірпеня та комунальних підприємств міста. Воно вже отримало близько 1,5 млн гривень в якості плати за розміщення піар-матеріалів. Зокрема, 175 тис. гривень від Ірпінської центральної лікарні за "інформаційний супровід" у квітні під час карантину. І майже 200 тис. гривень від комунального підприємства (КП) "Муніципальна варта", співробітники якої неодноразово брали участь у силовому протистоянні з активістами на боці міської влади, в тому числі й під час скандального ухвалення генерального плану під керівництвом Попсуй.

Ще близько 400 тис. гривень надійшли від Державного фонду підтримки фермерських господарств. Також ITV отримувало транші з бюджету с. Коцюбинське, де діють представники партії "Нові обличчя", яку очолує Карплюк.

Нагадаємо, Карплюк в 2014 році задекларував 67 квартир, земельні ділянки та автомобіль, а також понад 3,6 млн гривень на банківських рахунках. За інформацією місцевих ЗМІ, його син навчається в Англії у королівському коледжі, де вартість 1 року навчання становить 1,5 млн гривень.

В 2015 році Карплюк задекларував 3 квартири в Польщі. Також в 2017 році активісти громадського руху "Чесно" з'ясували, що Карплюк будує будинок у польському містечку Марки, який розташований в 10 км від Варшави. Зазначалося, що Карплюк будується по сусідству зі своїм заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Певцом.

Як повідомляли Українські Новини, 7 березня Карплюка бачили на одному авіарейсі з колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Також його пов'язують із провокацією проти мера Бучі 1 квітня 2020 року.

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