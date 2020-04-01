4 билборда на границе Киева: оппоненты устроили 1 апреля мэру Бучи

Минувшей ночью в Буче (Киевская область) неизвестные злоумышленники разместили плакат с изображением местного общественного деятеля Аркадия Кобринца с провокационными надписями в адрес действующего мэра Бучи Анатолия Федорука. Кроме того, в тот же период были сорваны ряд плакатов социальной рекламы общественной организации "Я - бучанец", которую также ассоциируют с городским головой Бучи.

О неудачной шутке со своим изображением сообщил в социальной сети Facebook сам Кобринец, а фотографии 4 изувеченных плакатов общественной организации появились в группе соцсети MyBucha.

"Сегодня неизвестные развесили по Буче провокационные биг-борды следующего "шуточного" первоапрельской содержания: "Анатолий Петрович, счастливого пути! С уважением, Бучанский мэр Аркадий Кобринец". …ни я, ни мой штаб не имеем никакого отношения к размещению данных биг-бордов. Такой шаг - свидетельство о низком уровне политической культуры у тех, кто заказал эту грязную технологию", - написал Кобринец.

По его словам, юристы сейчас изучают возможность подачи обоснованного заявления о совершении уголовного преступления людьми, которые разместили данный борд.

"Пока я не являюсь Бучанским городским головой. Поэтому это откровенная провокация, целью которой является попытка столкнуть меня с мэром Бучи Анатолием Федоруком, который уже десятилетиями пользуется доверие бучанских избирателей. Провокация не удалась, ведь она не повлияет никак на мое отношение к господину Федоруку, а только развеселила тех, у кого не очень в порядке как с политической культурой, так и с чувством юмора. От всего сердца желаю жителям Бучи и городскому голове здоровья и хорошего настроения!" - написал предприниматель.

"По Варшавской трассе были размещены билборды с социальной рекламой от общественной инициативы "Я - бучанець". Впрочем, им пришлось пробыть там долго, на следующий день билборды напротив ТЦ "Модуль" сорвали. Для чего и почему именно в этом месте - неизвестно! Возможно, кто-то знает больше информации или даже вы стали свидетелем вандализма? Поделитесь в комментариях", - написали авторы сообщения в группе MyBucha.

В комментариях от имени страницы инициативы "Я - бучанец" было размещено сообщение с предположениями о возможном авторе акта вандализма: "Мы не знаем, кому мешали врачи Бучи (изображенные на плакатах) и наша социальная реклама, которую организовали волонтеры. Поэтому мы будем благодарны за информацию. Чтобы это сделать, надо быть рекламистом".

Как известно, одними из крупнейших рекламных операторов западного пригорода Киева являются компании, аффилированные с бывшим мэром Ирпеня Владимиром Карплюком и его помощником по вопросам PR Петром Щербиной.

У Карплюка и Федорука давний конфликт, который тянется еще со времен избрания Карплюка городским головой Ирпеня в 2014 году, когда Федорук баллотировался в народные депутаты по ирпенскому избирательному округу. В последнее время мэры конфликтовали из-за раздела коммунального имущества, часть которого ранее находилась в совместном пользовании двух населенных пунктов, пока Буча пребывала в административном подчинении Ирпеня.