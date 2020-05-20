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20 травня 2020, середа, 14:40 11
Суспільство 2020-05-20T15:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві закрили ринок "Десна" через порушення санітарних норм

У Києві закрили ринок "Десна" через порушення санітарних норм

Елена Новикова
Десна, Карантин у Києві, Коронавірус у Києві, продуктовий ринок, ринки в Києві
Ринок
Ринок

У Києві закрили ринок "Десна" за недотримання санітарних норм, що ввели у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в середу, 20 травня.

"Ми почали ослаблення обмежень. Але, ще раз підкреслю: відкриття закладів, підприємств - це, перш за все, дотримання правил і відповідальність керівників за безпеку персоналу і відвідувачів, - сказав Кличко. - Наприклад, у столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них - ринок "Десна" - Держспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів", - повідомив Кличко.

За його словами, дотримання норм у столиці контролюють групи з представників Держспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП "Київблагоустрій".

Кличко додав, що вони перевіряють роботу ринків, підприємств громадського харчування. Та інших підприємств,які вже почали працювати. І, у разі виявлення порушень, на місце викликають наряд поліції і складають админпрокол.

Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів. А правоохоронці склали 46 протоколів відносно порушників.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві заробили більше 30 продовольчих ринків.

Також Київ готовий до відкриття метро.

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