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20 мая 2020, среда, 12:24 231 Инфографика
Общество 2020-05-20T12:35:55+03:00
Українські Новини
В Киеве после трехдневного уменьшения выросло количество новых случаев коронавируса

В Киеве после трехдневного уменьшения выросло количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человек. Два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 51 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

 
Так, среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 чоловикiв от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.
 
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
 
"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском - 6. Но по 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы", - добавил Кличко.
 
Вместе с тем, по словам Виталия Кличко, выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Количество заболевших в Киеве. Инфографика: КГГАКоличество заболевших в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Украине после трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.

Кроме того, в Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина

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