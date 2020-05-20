підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 14:29 7
Верховна Рада і партії 2020-05-20T15:30:02+03:00
Українські Новини
Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через виявлений у Мейдича коронавірус

Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через виявлений у Мейдича коронавірус

Анна Рудык
Верховна Рада, Олег Мейдич, засідання Верховної Ради, коронавірус у депутата
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

Верховна Рада передбачила роботу в комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань у четвер і п'ятницю, 21 і 22 травня, через виявлений у депутата Олега Мейдича (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") коронавірус.

За прийняття відповідного проекту постанови №3511 проголосували 311 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, парламентарії внесли зміни в календарний план проведення 3-ї сесії Ради, скасувавши пленарні засідання 21 і 22 травня, передбачивши в ці дні роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Раді скасувати пленарні засідання 21 і 22 травня через виявлений у Мейдича коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, після новини про коронавірус у депутата "Батьківщини", не з'явився на засідання парламенту.

Тим часом 19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.

Більше новин про: Верховна Рада Олег Мейдич засідання Верховної Ради коронавірус у депутата

"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через к...
Рада з наступного тижня почне працювати в режимі ч...
У депутата Мейдича виявлено коронавірус, - Гончаре...
У фракціях Ради розповіли, чи є серед депутатів хв...
Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні
Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 областях, - Зеленський
Новини
В Україні за 4 місяці зафіксували майже 2 тисячі випадків хронічного гепатиту С 15:19
Колишній мер Ірпеня Карплюк працює журналістом за зарплату прибиральниці 15:13
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
Головний підсумок року президентства Зеленського – обман виборців 14:49
Юлія Мендель
Мендель розповів, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського 14:48
більше новин
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
більше новин
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
більше новин
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok