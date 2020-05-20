Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через виявлений у Мейдича коронавірус

Верховна Рада передбачила роботу в комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань у четвер і п'ятницю, 21 і 22 травня, через виявлений у депутата Олега Мейдича (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") коронавірус.

За прийняття відповідного проекту постанови №3511 проголосували 311 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, парламентарії внесли зміни в календарний план проведення 3-ї сесії Ради, скасувавши пленарні засідання 21 і 22 травня, передбачивши в ці дні роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Раді скасувати пленарні засідання 21 і 22 травня через виявлений у Мейдича коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, після новини про коронавірус у депутата "Батьківщини", не з'явився на засідання парламенту.

Тим часом 19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.