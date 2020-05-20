Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні

Президент Володимир Зеленський виступає за перегляд квот мовлення українською мовою на телебаченні, які перевиконали в 2019 році.

Про це він повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

"Давайте сядемо, проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти, квотування було ще до нас", - сказав він.

Зеленський зазначив, що з квотами потрібно навести порядок і зробити це потрібно спільно зі всіма телеканалами.

Також він підкреслив, що, на його думку, в питанні квот втрачені деякі важливі деталі.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2019 року Верховна Рада збільшила квоти мовлення українською мовою на телебаченні для загальнонаціонального та регіонального мовлення з 75% до 90% з 16 липня 2024 року.

Крім того, норма обов'язкової трансляції в ефірі радіостанцій україномовних пісень збільшилася з 30% до 35%.

За даними опитування, 40,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні.



Українські Новини вели тестову онлайн-трансляцію з пресконференції.