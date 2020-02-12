Языковые квоты на радио и TV перевыполнены, – Нацсовет по телевидению

В то время, как Верхованя Рада увеличила квоты вещания на украинском языке до 90% с 2024 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания констатирует перевыполнение языковых квот общегосударственными радиостанциями в части доли украинских песен на 21% до 56% и объема ведения передач на украинском языке – на 30% до 90% в 2019 году.

Соответствующие результаты мониторинга выполнения языковых квот представила заместитель председателя Нацсовета по телевидению Ульяна Фещук в среду, передают Українські Новини.

"Общегосударственные радиостанции перевыполняют языковые квоты как в части доли украинских песен, так и в части процента вещания на украинском языке в эфире", – сказала она.

При этом 100% украинских песен звучит в эфире "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перец FM", 44% – "Русское радио Украина".

Полностью на украинском языке передачи ведут "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Країна FM".

Также Фещук отметила, что в 2019 году выросла доля украиноязычных передач на радиостанциях "Хіт FM" (14%), "Пятница" (13%), "Люкс FM" (12%), "Мелодія" (8%), "Kiss FM" (6%).

Кроме этого, по словам члена Нацсовета Сергея Костинского, средний показатель украинских песен в эфире местных и региональных радиостанций в 2019 году составил 52%, показатель ведения передач на украинском – 93%.

Фещук отметила, что доля украиноязычного контента в эфире сетевых вещателей, в целом, выросла, что, по ее мнению, связано с политикой государства в части распространения и популяризации украинского языка.

Как сообщали Українські Новини, норма обязательной трансляции в эфире радиостанций украиноязычных песен увеличилась с 30% до 35%.

По данным опроса, 40,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают нецелесообразным введение квот на украинский язык на радио и телевидении.