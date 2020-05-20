підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 13:30 19
Суспільство 2020-05-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
Школи та дитсадки відкриють у Києві не раніше ніж через 2 тижні після рішення уряду, – Кличко

Школи та дитсадки відкриють у Києві не раніше ніж через 2 тижні після рішення уряду, – Кличко

Ирина Николенко
Мер Києва, Київ, Дитячі садки, Навчальні заклади, Послаблення карантину
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

В той час, як Кабмін планує дозволити відновити роботу дитячих садків у Києві з 25 травня, навчальні заклади в столиці можуть відкрити не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передають Українські Новини.

Київська влада затвердила регламент підготовки дитсадів і шкіл до відкриття після карантину. Якщо 25 травня Кабінет Міністрів дозволить відновити роботу навчальних закладів, в Києві вони зможуть запрацювати не раніше ніж через 10-14 днів.

За словами Кличка, влада використовувала рекомендації колег з Китаю і Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих установах.

Регламент передбачає чітку послідовність заходів і суворе дотримання санітарних норм. Навчальні заклади насамперед повинні створити безпечні умови для дітей. Частину з них вже виконали. "Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять інструктаж персоналу по роботі в нових умовах і випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби і дезінфектори, інші необхідні матеріали", – повідомив мер.

Також мер Києва наголосив, що батьки повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій будуть працювати навчальні заклади. Крім того, повинні надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та членів їх сімей.

Раніше Українські Новини повідомляли, батьки планували вийти з пікетом під Кабмін, щоб уряд дозволив відновити роботу дошкільних навчально-виховних закладів у Києві.

Після 22 травня Кабінет Міністрів може продовжити карантинні обмеження в Україні.

Більше новин про: Мер Києва Київ Дитячі садки Навчальні заклади Послаблення карантину

Масштабні затори "паралізували" майже всі райони К...
У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох ...
Київське метро готується до запуску: в підземці пр...
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві ...
Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні
Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 областях, - Зеленський
Новини
В Україні за 4 місяці зафіксували майже 2 тисячі випадків хронічного гепатиту С 15:19
Колишній мер Ірпеня Карплюк працює журналістом за зарплату прибиральниці 15:13
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
Головний підсумок року президентства Зеленського – обман виборців 14:49
Юлія Мендель
Мендель розповів, за яким принципом відбирали ЗМІ на прес-конференцію Зеленського 14:48
більше новин
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
більше новин
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
більше новин
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok