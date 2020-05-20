Школи та дитсадки відкриють у Києві не раніше ніж через 2 тижні після рішення уряду, – Кличко

В той час, як Кабмін планує дозволити відновити роботу дитячих садків у Києві з 25 травня, навчальні заклади в столиці можуть відкрити не раніше ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передають Українські Новини.

Київська влада затвердила регламент підготовки дитсадів і шкіл до відкриття після карантину. Якщо 25 травня Кабінет Міністрів дозволить відновити роботу навчальних закладів, в Києві вони зможуть запрацювати не раніше ніж через 10-14 днів.

За словами Кличка, влада використовувала рекомендації колег з Китаю і Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих установах.

Регламент передбачає чітку послідовність заходів і суворе дотримання санітарних норм. Навчальні заклади насамперед повинні створити безпечні умови для дітей. Частину з них вже виконали. "Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять інструктаж персоналу по роботі в нових умовах і випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби і дезінфектори, інші необхідні матеріали", – повідомив мер.

Також мер Києва наголосив, що батьки повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій будуть працювати навчальні заклади. Крім того, повинні надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та членів їх сімей.

Раніше Українські Новини повідомляли, батьки планували вийти з пікетом під Кабмін, щоб уряд дозволив відновити роботу дошкільних навчально-виховних закладів у Києві.

Після 22 травня Кабінет Міністрів може продовжити карантинні обмеження в Україні.