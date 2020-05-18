Родители будут пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады

Во вторник, 19 мая, под стенами Кабинета Министров состоится акция "Родителям - садики!" с требованием открыть дошкольные учебно-воспитательные учреждения в то время, как Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Об этом говорится в сообщении организаторов акции в социальной сети Facebook.

"Инициаторами акции выступают родители, которые теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми. Особенно остро стоит проблема у родителей детей с особыми образовательными потребностями, которым нужна постоянная коррекция с привлечением специалистов. Воспитание и обучение детей не дает возможности родителям уделять время работе или наоборот работа мешает качественно уделять время ребенку. Страдают от этого и родители, и дети", - говорится в нем.

Также отмечается, что в результате закрытых садиков родители теряют работу и доход, у детей тормозится развитие, развивается тревожность и чувство изоляции.

"По рекомендациям ВОЗ ослабление карантина должно начинаться с открытия дошкольных учебных заведений и начальной школы. Поэтому требуем дать восстановить работу детских садов всех форм собственности с 1 июня 2020 года с соблюдением всех требований МОН и МОЗ", - призывают организаторы.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.

Тем временем главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине после карантина.