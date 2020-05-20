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20 мая 2020, среда, 11:30 81
Президент 2020-05-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что хочет запомнится как человек, после которого в Украине появились дороги

Зеленский заявил, что хочет запомнится как человек, после которого в Украине появились дороги

Ярина Вацяк
Президент, Дороги, Пресс-конференция Президента, Владимир Зеленский
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, который запомнится как человек, после которого в Украине появились дороги. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, потому что я собираюсь жить в Украине и после своей президентской каденции и хочу ездить по дорогам, чтобы люди видели и мне не было стыдно", - сказал Зеленский.

При этом он отметил большие темпы дорожного строительства в стране.

"Страна очень большая и то количество дорог... если вы сравните количество дорог, которое мы постоим только за этот год, и это во время COVID-19, в некоторых европейских странах всего столько дорог", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что планирует реализовать программу по строительству и реконструкции мостов "Большие мосты", на которую необходимо 3 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена отменить необходимость разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Тем временем, в "Укравтодоре" похвастались, что потратят на дороги 10% бюджета Украины.

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