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20 травня 2020, середа, 12:49 8
Суспільство 2020-05-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох гуртожитках

У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох гуртожитках

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Гуртожитки

Спалах коронавірусу зафіксували ще в двох гуртожитках столиці - на вулиці Серповій і на вулиці Михайла Бойчука, а також в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 - на вулиці Маяковського. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Щодо осередків, виявлених у столиці минулої доби. Спалахи захворювання зафіксували ще в двох гуртожитках міста. Один на вулиці Серповій. Другий – на вулиці Михайла Бойчука", - сказав Кличко.


Так, у гуртожитку на вулиці Серповій мешкають 340 осіб. Серед яких виявили трьох інфікованих і 7 контактних осіб. У гуртожитку на вулиці Михайла Бойчука мешкають 55 людей. Там виявили двох хворих, їх госпіталізували. А також - 10 контактних осіб.

Мер Києва повідомив, що гуртожитки закрили на карантин. Мешканцям надали медичний супровід. Щодня – двічі на день – відбувається дезинфекція в приміщеннях гуртожитків.

"Також осередок захворювання виявили в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 – на вулиці Маяковського. Там захворіла медсестра. Серед контактних осіб - 38 людей з числа персоналу та 62 дитини. Їх обстежують медики та здійснюють забір матеріалу для ПЛР-тестів. Заклад закрили на карантин", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу через спалахи коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті.

Крім того, сім київських інтернатів перевірять на Covid-19 на цьому тижні.

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