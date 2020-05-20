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20 травня 2020, середа, 12:25 8
Суспільство 2020-05-20T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві оштрафували три нічних клуби, які працювали на карантині

У Києві оштрафували три нічних клуби, які працювали на карантині

Ярина Вацяк
Карантин, Нічний клуб, Брифінг Кличка

Після того, як на минулих вихідних почали працювати деякі столичні нічні клуби, які не мали на це дозволу, у Києві оштрафували три таких заклади.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.  

"Також за моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби та оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, яким місто не дозволяло відкриватися, а вони минулими вихідними працювали", - сказав він.

Також Кличко нагадав про необхідність дотримання правил карантину, особливо після його послаблення

"Хочу наголосити, якщо із послабленням карантину людина нехтуватимуть правилами карантину, нас очікуватиме сплеск вірусу. Я нікого не ляку, але, наприклад, у Чехії через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, салонів, перукарень зафіксували великий сплеск захворювання", - сказав мер Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.  

"Також за моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби та оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, яким місто не дозволяло відкриватися, а вони минулими вихідними працювали", - сказав він.

Також Кличко нагадав про необхідність дотримання правил карантину, особливо після його послаблення

"Хочу наголосити, якщо із послабленням карантину людина нехтуватимуть правилами карантину, нас очікуватиме сплеск вірусу. Я нікого не ляку, але, наприклад, у Чехії через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, салонів, перукарень зафіксували великий сплеск захворювання", - сказав мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину, закладам громадського харчування дозволили приймати клієнтів на літніх майданчиках під відкритим небом за умови дотримання всіх карантинних норм. Про дозвіл роботи нічних клубів не йшлося.

Тим часом ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

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