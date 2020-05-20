У Києві після триденного зменшення зросла кількість нових випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 51 людина. Дві людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифігу.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 51 людина. Серед них - 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли дві людини. Всього за цей час - 54 летальних випадки. На сьогодні у Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

Так, серед хворих: 25 жінок у віці від 22 до 75 років і 3 дівчинки - дев'ятої, дванадцятої і шістнадцяти років. А також 19 чоловиків від 19 до 77 років і чотири хлопчика - від 8 місяців до 12 років. В лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили в Деснянському районі - 13 хворих, у Подільському - 6. Але за 5 випадків у Святошинському та Дарницькому районах столиці", - додав Кличко.

Разом з тим, за словами Віталія Кличка, одужали за минулу добу 21 людина. Всього від коронавірусу вилікувались 306 жителів столиці.

Кількість хворих на коронавірус у Києві. Інфографіка: КМДА

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