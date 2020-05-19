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19 мая 2020, вторник, 12:25 1014
Общество 2020-05-19T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом

В Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 38 человек. Среди них еще 8 медиков. Умерло три человека. Об этом сегодня, 19 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 38 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. На сегодняшний день в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки - двух и трех лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что разные этапы смягчения карантина запланированы на 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня, когда должны запустить авиасообщение.

Тем временем планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

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