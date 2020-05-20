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20 травня 2020, середа, 12:02 12
Президент 2020-05-20T13:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче побудувати 25 спорткомплексів у кожній області

Зеленський хоче побудувати 25 спорткомплексів у кожній області

Ярина Вацяк
Спорткомплекс, Володимир Зеленський, Пресконцеренція Зеленського
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво 25 спортивних комплексів в кожній області і має намір назвати їх на честь сучасних спортивних легенд. Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"З Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області...Я б дуже хотів, щоб ми назвали, якщо так можна відповідно до законодавства України, всі ці стадіони і великі спортивні майданчики на честь сучасних, не тільки тих, хто, на жаль, пішли... Але у нас є сучасні спортивні легенди", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що в цьому році очікуються перші проекти будівництва цих комплексів.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що хотів би стати президентом, який запам'ятається як людина, після якої в Україні з'явилися дороги.

Тим часом, Зеленський зазначає, що тільки 6 областей готові до відновлення міжобласного транспортного сполучення, у зв'язку з чим його відновлення поки неможливо.

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