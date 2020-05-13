Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия

В то время, когда Министерство инфраструктуры Украины установило одни из самых высоких налогов в Черноморских портах, заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за апрель составила 63,3 тыс. гривен, его заместителей — по 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 464,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в апреле, составила 63 328 гривен.

При этом его должностной оклад составил 56 100 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 11 220 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 415 гривен, перерасчет за предыдущий период (до использования ограничений по зарплате) — 16 098 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из первоначальной суммы начисленной зарплаты было вычтено 28 505 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, после удержания налогов составила 50 979 гривен.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 47 230 гривен, заместителей Наталии Форсюк — 47 230 гривен, Олега Ющенко — 47 230 гривен, госсекретаря Андрея Галущака (уволен 15 апреля) — 464 244 гривны (из них должностной оклад - 33 600 гривен, надбавка за ранг - 800 гривен, надбавка за выслугу лет — 14 112 гривен, надбавка за работу в режимных ограничениях - 3 360 гривен, надбавка за выполнение особо важной работы — 27 000 гривен, компенсация за неиспользованный отпуск — 385 372 гривны).

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила за март 97 тыс. гривен, его государственного секретаря министерства — 157 тыс. гривен.

Его заработная плата за февраль составила 41 тыс. гривен, а государственного секретаря министерства — 86 тыс. гривен.

Кроме того, Криклий задекларировал 1,079 млн гривен доходов в 2019 году.