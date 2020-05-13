Из-за махинаций с газобалонным оборудованием против Владислава Криклия возбудили уголовное дело, - нардеп

Как пишет народный депутат Александр Дубинский, нарушения в выдаче разрешений на установку газобалонного оборудования в автотранспортных средствах привели к возбуждению уголовного дела против министра инфраструктуры Владислава Криклия. Дело возбудило Государственное Бюро Расследований по заявлению народного депутата Александра Куницкого ("Слуга Народа").

"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - пишет Дубинский.

По информации нардепа, Криклий принял несколько постановлений Мининфраструктуры, которые сосредоточили сертификацию газобаллонного оборудования в руках 6 фирм, при этом цена самой сертификации была увеличена с 800 гривен до 3000 гривен.

"Криклий - ещё более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", - обещает Дубинский.

Напомним, Владислав Криклий уже неоднократно обвинялся в СМИ в неэффективном управлении Министерством инфраструктуры и создании коррупционных схем. Недавно стало известно, что в Украине, с подачи Криклия, установлены одни из самых высоких в мире портовые сборы и их количество достигает 7.