Доверие Президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ближайшее время может уйти в отставку. За последние месяцы он стал фигурантом сразу нескольких коррупционных скандалов.

В интервью интернет-изданию "Буквы" министр признался, что готов к своему увольнению.

"Отправят, так отправят (в отставку). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива", – сказал он.

При этом Криклий утверждает, что ему ничего не известно о претензиях к его работе со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против Криклия из-за махинаций с газобалонным оборудованием.

Ранее бывший народный депутат Леонид Емец обвинил Криклия в том, что министр в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Одним из самых громких скандалов стала информация о существовании так называемого "транспортного картеля" во главе с Криклием и председателем транспортного комитета Ради Юрием Кисилем, коррупционную деятельность которых прикрывают нардепы-"велюровцы" Николай Тищенко и Игорь Негулевский.