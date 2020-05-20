Назначение главы СБУ на 6 лет и приватизация земель. Чем сегодня займется Рада

Верховная Рада в среду рассмотрит законопроект №3196 о назначении главы Службы безопасности Украины сроком на 6 лет.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также, согласно этому законопроекту, Рада рассмотрит возможность непрямо возложить на СБУ защиту морально-этических ценностей общества, а также ввести наказание до 8 лет тюрьмы за препятствование деятельности СБУ в особый период.

Первым в повестке указан проект постановления о внесении изменений в повестку дня 3-й сессии парламента о включении в нее ряда законопроектов.

Далее в повестке - законопроект №3415 о внесении изменений в Регламент Рады по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении и законопроект №0972 о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно совершенствования пенсионного обеспечения.

Также во вторник парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты: №3012 о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, №0032 о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам, №3304 о внесении изменений в Закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Далее указан во втором чтении законопроект №0944 об Учреждении бизнес-омбудсмена, №2077 о внесении изменений в Закон "О физической культуре и спорте", №0958 о внесении изменений в законодательство по предотвращению чрезмерного давления на субъекты ведения хозяйства мероприятий государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, №2560 об определении подследственности уголовных правонарушений, досудебное расследование которых осуществляют следователи органов государственного бюро расследований, №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Также во втором чтении указаны проекты №2390 о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, №2515 об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим, №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, №2429 о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

Рада в среду выслушает отчет временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.

А 19 мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.