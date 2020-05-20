Мінфін розмістив гривневі ОВДП на 11,4 млрд і валютні на $368,8 млн.

Міністерство фінансів 19 травня розмістило ОВДП на 11,4 млрд гривень і валютні папери на 368,8 млн доларів після того, як 13 травня продав ОВДП на 19,4 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістила номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП у доларах США з терміном погашення 7 місяців.

Завдяки підвищеному попиту з боку інвесторів, який склав більше 28 млрд гривень в еквіваленті, середньозважена ставка за 3-місячними інструментами знижена на 76 б. п. до 10,5%, по 6-місячних - на 50 б. п. у 10,78%.

Поступово відновлюється попит на інструменти з більш довгим строком до погашення.

Так, інвестори придбали 9-місячні і 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% і 10,97% відповідно.

Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП, номіновані в доларах США, за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн доларів.

Усього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 21,2 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, до державного бюджету України в квітні 2020 року надійшло 90,9 млрд гривень, в тому числі з урахуванням ОВДП. Всього від розміщення ОВДП залучено 7,8 млрд гривень (97% від плану), серед них ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд гривень (1,2 млрд доларів і 0,3 млрд євро).

У квітні 2020 року Міністерство фінансів відмовилося розміщувати на аукціоні облігації внутрішньої державної позики.