Минфин продал ОВГЗ на 19,4 млрд гривен

В то время, как после длинных выходных, доллар укрепился на валютном рынке, Министерство финансов 12 мая продало гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передают Українські Новини.

Министерство финансов разместило ОВГЗ на 19,4 млрд гривен на аукционе 12 мая. Минифин предложило инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения на 3 и 6 месяцев. По итогам аукциона, в государственный бюджет поступило 19 391 млн гривен.

Также в Министерстве финансов сообщается, что средний доход от ставки по трехмесячным внутренним облигациям составил 11,26%, а шестимесячным – 11,28%.

Как сообщали Українські Новини, в государственный бюджет Украины в апреле 2020 года поступило 90,9 млрд гривен, в том числе с учетом ОВГЗ. Всего от размещения ОВГЗ привлечено 7,8 млрд гривен (97% от плана), среди них ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд гривен (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро).

В апреле 2020 года Министерство финансов отказалось размещать на аукционе облигации внутреннего государственного займа.