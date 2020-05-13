подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 12:34 155
Финансы 2020-05-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
Минфин продал ОВГЗ на 19,4 млрд гривен

Минфин продал ОВГЗ на 19,4 млрд гривен

Ирина Николенко
Минфин, Госбюджет, Доллар, ОВГЗ, Гособлигации
Министерство финансов. Фото: 5.ua
Министерство финансов. Фото: 5.ua

В то время, как после длинных выходных, доллар укрепился на валютном рынке, Министерство финансов 12 мая продало гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передают Українські Новини.

Министерство финансов разместило ОВГЗ на 19,4 млрд гривен на аукционе 12 мая. Минифин предложило инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения на 3 и 6 месяцев. По итогам аукциона, в государственный бюджет поступило 19 391 млн гривен.

Также в Министерстве финансов сообщается, что средний доход от ставки по трехмесячным внутренним облигациям составил 11,26%, а шестимесячным – 11,28%.

Как сообщали Українські Новини, в государственный бюджет Украины в апреле 2020 года поступило 90,9 млрд гривен, в том числе с учетом ОВГЗ. Всего от размещения ОВГЗ привлечено 7,8 млрд гривен (97% от плана), среди них ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд гривен (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро).

В апреле 2020 года Министерство финансов отказалось размещать на аукционе облигации внутреннего государственного займа.

Больше новостей о: Минфин Госбюджет Доллар ОВГЗ Гособлигации

В Минфине обещают, что объем финансирования со сто...
В киевских обменниках подорожал доллар. Почем можн...
Минфин не выполняет план по заимствованиям...
В апреле в общий фонд госбюджета поступило почти 9...
В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая
Рада запретила возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам
Новости
"Нефтегаз" уволит исполнительного директора Витренко 13:38
Рада запретила возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам 13:30 Дополнено
Союз украинских предпринимателей просит правительство урегулировать цены на электроэнергию 13:22
В Киеве с послаблением карантина начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний 13:04
Зеленский в Раде. Скриншот: онлайн-трансляция
Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении 13:02
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
больше новостей
В Киеве второй день подряд уменьшается количество новых больных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok