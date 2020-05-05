В апреле в общий фонд госбюджета поступило почти 91 млрд гривен, - Минфин

В апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд гривен, в то время, как за 4 месяца госбюджет недополучил более 41 млрд гривен доходов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські новини.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле текущего года в общий фонд госбюджета поступило 90,9 млрд гривен, из которых 43 млрд гривен поступило от Национального банка, который согласно закону "О Национальном банке Украины" ежегодно после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее советом НБУ, перечисляет в госбюджет часть своей прибыли.

Учитывая сроки уплаты налогов и сборов, основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в отчетном периоде, были: налог на доходы физических лиц и военный сбор - 8,5 млрд гривен; налог на добавленную стоимость (НДС) - 7,7 млрд гривен (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров - 5,9 млрд гривен.

Кроме того, 19,6 млрд гривен поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей, а возмещение НДС составило 12 млрд гривен.

В целом месячная роспись доходов общего фонда госбюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 - на 86,1%.

Отмечается, что расходы по общему фонду госбюджета за 4 месяца составили 308,9 млрд гривен, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По итогам января-апреля госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд гривен, что соответствует показателям бюджета.

Указывается, что фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-апрель 2020 составляли 108 млрд гривен, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 7,8 млрд гривен (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд гривен (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро) .

Сообщается, что из внешних источников привлечено 34,2 млрд гривен (66% от плана), в том числе 33,9 млрд гривен путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 составили около 71,3 млрд гривен (81,8% от плана), платежи по обслуживанию - 41,1 млрд гривен (94,2% плана).

Как сообщали Українскі Новини, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился сократилсяна 3,6%.