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14 апреля 2020, вторник, 10:04 587
Экономика 2020-04-14T10:04:34+03:00
Українські Новини
Минфин третью неделю подряд не может разместить ОВГЗ

Минфин третью неделю подряд не может разместить ОВГЗ

Анна Рудык
Экономика, Минфин, ОВГЗ, размещение ОВГЗ
Минфин
Минфин

Министерство финансов отказалось от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 14 апреля 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.

Указывается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка. 

Ранее Министерство финансов отказалось от размещения ОВГЗ 10 и 31 марта, а также 7 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Минфин не выполняет план по заимствованиям.

Также в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен. В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%. Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 27,592 млрд гривен.

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