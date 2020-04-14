Минфин третью неделю подряд не может разместить ОВГЗ

Министерство финансов отказалось от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 14 апреля 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.

Указывается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Ранее Министерство финансов отказалось от размещения ОВГЗ 10 и 31 марта, а также 7 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Минфин не выполняет план по заимствованиям.

Также в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен. В январе-марте госбюджет по доходам выполнен на 88,4%. Доходы госбюджета за первый квартал составили 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 27,592 млрд гривен.