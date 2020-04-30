Выгоняйте половину психбольных: главпсихиатр Киевской области рассказал о медреформе

Главный психиатр Киевской области - генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат рассказал, к каким последствиям привела медицинская реформа в интервью "КП в Украине".

Так, он рассказал, что когда в конце прошлого года сообщили, что в Национальной службе здоровья Украины разработано энное количество пакетов по лечению больных, в них нашлась терапия, хирургия, детская медицина, но психиатрии не было. Зато оказался пакет по лечению наркомании с помощью заместительной терапии, то есть метадона. А ведь по статистике ВОЗ, 14% населения мира страдают психическими расстройствами. А в Украине эта цифра доходит до 20%./

А у нас есть контингент больных, которым необходимо принудительное лечение, которых привозят к нам из СИЗО по 508-й статье Уголовно-процессуального кодекса (меры предосторожности. - Ред.), которых направляют военкоматы.

Отдельная категория - больные, не подлежащие выписке. Это люди, утратившие социальные связи, у которых нет близких или от которых отказались родственники. Таких нельзя перевести в психоневрологический интернат, потому что в прошлом такие люди совершили противоправные действия. Таких больных в разных лечебницах от 5 до 20%. Их тоже нужно кормить, поддерживать, обслуживать. И по новой реформе весь этот комплекс, включая зарплату врачей, должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. От обещанного дали 30%

Дали только 32,7% процента от того, что обещали (в некоторых областях называют цифру 20%. - Ред.). Когда Зильберблат начал звонить в Национальную службу здоровья, ему заявили: а вы увольняйте половину сотрудников и половину больных выгоняйте. Денег больше не будет.

О ветеранах АТО вообще забыли. Им нужны не только психологи в отделениях, им положено усиленное питание, лечение, а эту категорию нигде не учли.

Так же, как и пациентов психбольниц, которые больны туберкулезом. Среди них много таких, которые проявляют агрессию к окружающим. Их нельзя переводить в обычные тубдиспансеры.

В нынешних реалиях также сложно приходится и докторам работать на уменьшенной ставке. Доктор Зильберблат рассказывает, что Врачи перешли на 0,75% ставки, а работают полную смену. Старшие и процедурные медсестры тоже. И вот считайте: если раньше врач получал у в среднем 7 000 гривен, то сейчас порядка 5 000 "грязными". Минус 20% отчислений. Ставка санитара - 4720 гривен. Столько же получают медсестра и врач, у которых нет 5 лет стажа.

Также достаточно сложно будет справлятся с психически нездоровыми людьми в период карантина. Доктор предполагает, что будут не столько психические, сколько невротические заболевания, мы называем это пограничными состояниями. Потребность в психиатрах, психотерапевтах, психологах точно останется.

Тем временем, в Харьковской областной зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице.