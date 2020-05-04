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04 мая 2020, понедельник, 15:27 150
Общество 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода

Глава МОЗ Степанов обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода

Ольга Фандорина
Психбольница, Максим Степанов, Медреформа, Психбольницы
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В Украине из-за проблем с финансированием специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия и увольнения работников после внедрения второго этапа медреформы, которая стартовала 1 апреля. 22 тысячи психиатрических больных могут остаться без медицинского ухода.

Об этом во время брифинга в понедельник, 4 мая, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если мы говорим о психиатрической отрасли, то на сегодняшний день с Национальной службой здравоохранения заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания, они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников", - сказал Степанов.

Также Степанов сообщил, что никто не спрашивал, каким образом будут выживать психиатрические больницы.

 "Как мне известно, до 1 апреля практически с ними полностью отсутствовала коммуникация. И никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы, их никто не спрашивал, каким образом они будут выживать на установленный тариф, их никто не спрашивал, что делать с 22 тысячам психиатрических больных с хроническими заболеваниями, которые сегодня находятся в психиатрических больницах", - отметил министр здравоохранения.

Сообщается, что значительная часть пациентов этих больниц нуждается в постоянном уходе.

"Это тяжело больные наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать, нельзя просто так закрыть больницы и выпустить их на улицу, но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии, которая была введена, поставила их на грань, что они получают, например 15, 12, 20% от прошлогоднего бюджета", -  рассказал Степанов.

По его словам, нужно исправить ситуацию, чтобы не привести к увольнению работников психиатрических больниц.

"Будем исправлять эту ситуацию", - сказал Степанов.

Также ранее главный психиатр Киевской области - генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат рассказал, к каким последствиям привела медицинская реформа.

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