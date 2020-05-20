Сьогодні 70-й день карантину, до його закінчення залишилося два дні

Сьогодні розпочався 70-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 2 дні.

Через карантин та інші обмежувальні заходи навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкрилися парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.



Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ назвали дати етапів пом'якшення карантину.



Крім того, за словами прем'єра, карантин буде продовжено після 22 травня.