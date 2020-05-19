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19 мая 2020, вторник, 15:48 145
Экономика 2020-05-19T16:15:01+03:00
Українські Новини
Рада одобрила дополнительный сбор со всех пассажиров авиарейсов в Украине

Рада одобрила дополнительный сбор со всех пассажиров авиарейсов в Украине

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Самолет, Сбор, авиарейсы
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

В то время, как в Европе изменили процедуру полетов, Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 237 нардепов.

Документом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.

Законопроектом предусмотрено:

  • закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";
  • дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;
  • установление ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов из субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

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