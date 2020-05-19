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19 травня 2020, вівторок, 17:06 20
Медицина 2020-05-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
В окупованому Луганську від коронавіруса помер головлікар опорної лікарні

В окупованому Луганську від коронавіруса помер головлікар опорної лікарні

Ярина Вацяк
Новини ЛНР, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, коронавірус в ЛНР, новини Луганська
Ватажок угруповання
Ватажок угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник і лікар Олексій Навроцький. Скріншот сюжету/Радіо Свобода

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавіруса падає третій день поспіль, головний лікар 4-ої багатопрофільної лікарні окупованого Луганська Олексій Навроцький помер від коронавірусу.

Він перебував у реанімації з двобічною пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Про смерть лікаря повідомила 19 травня окупаційна адміністрація Луганська, пише "Радіо Свобода".

Навроцький 1972 року народження. Він отримав позитивний тест 1 травня, заразилися також дружина та дитина, але на той момент перебіг хвороби в них був безсимптомним. За три дні, як повідомляли медпрацівники, Навроцького поклали до реанімації.

Раніше один із медиків розповідав, що головний лікар заходив у бокс із хворими в одній масці, коли між пацієнтами сталася конфліктна ситуація, і його покликали втрутитися.

Наприкінці березня 4-ту лікарню, яку визначили профільною з лікування коронавірусної хвороби на підконтрольній російським гібридним силам частині Луганщини, інспектувало керівництво угруповання "ЛНР": ватажок Леонід Пасічник та так звана "міністр охорони здоров’я" Наталя Пащенко.

ЗМІ, підконтрольні бойовикам, повідомляли, що заклад повністю готовий до прийому пацієнтів, показували склади з медикаментами і засобами дезінфекції, а Пасічник висловлював подяку Російській Федерації за допомогу. "Усі палати обладнані сучасним обладнанням: апарат ШВЛ останнього покоління, маски, захисні костюми – є все і в повному обсязі, і значить наші медики готові до боротьби з будь-якою інфекцією", – йшлося в сюжеті, поширеному каналом угруповання.

Як повідомляли Українські Новини, у Вінницькій лікарні закінчилися місця для хворих коронавірусом.

Також у Харкові через медиків, які заразилися коронавірусом, закрили інфекційну лікарню.

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