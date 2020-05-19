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19 мая 2020, вторник, 10:18 223
Общество 2020-05-19T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Винницкой больнице закончились места для больных коронавирусом

В Винницкой больнице закончились места для больных коронавирусом

Ольга Фандорина
Винница, Коронавирус, коронавирус в Украине, лечение коронавируса, Заполненность больниц
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Виннице в городской больнице №1 отдельное отделение для больных коронавирусом COVID-19 уже заполнено. Полсотни мест осталось только в центральной районной больнице. Об этом передает местный информационный портал Vежа.

Так,  руководитель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский отмечает, что в городской больнице №1 находятся 60 пациентов, хотя отделение рассчитано на 59 коек.

В дальнейшем инфицированных пациентов планируют при необходимости направлять в город Калиновка - там есть свободные места в центральной райбольнице.

По состоянию на 18 мая в Винницкой области зарегистрированы 733 больных с диагнозом COVID-19. Стационарное лечение проходят 104 пациента, амбулаторное - 233 человека. Выздоровели - 386 пациентов.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Также Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.

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