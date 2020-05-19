В Харькове из-за заразившихся коронавирусом медиков закрыли инфекционную больницу

Каждый четвертый случай коронавируса в Харькове – у медицинского работника. Областная инфекционная больница переполнена пациентами, опорные клиники одна за другой закрываются из-за внутрибольничных вспышек. Заболевшие, в том числе и врачи, лечатся за свой счет.

Об этом пишет "Настоящее время".



При этом чиновники отчитываются о достаточном количестве свободных коек, средств защиты и предписанных протоколами лекарств, а медицинские работники, несмотря на условия труда, риски для здоровья и маленькие зарплаты, боятся говорить о проблемах вслух.



В конце апреля диагноз COVID-19 поставили 81-летней бабушке Елены Баженовой. Семья не сомневается, что женщина подхватила коронавирус в одной из больниц: обе лечебницы, где она была, вскоре закрыли на карантин. Шестого мая пенсионерка умерла, а болезнь обнаружили и у ее супруга, дедушки Елены.

"После праздников, после 9 мая, у него двусторонняя пневмония уже была. Одиннадцатого числа его перевели сначала сюда, в реанимацию в инфекционной больнице", – рассказывает Елена Баженова.



Людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Харькове принимает инфекционная больница. На прошлой неделе ее врачи сообщили родственникам, что из-за переполненной реанимации дедушку переводят в другую городскую клинику – 13-ю. Но там у медиков обнаружили коронавирус.

Елена Макаренко, заместитель главного врача по медсестринству 13-й городской клинической больницы, рассказала, что городские власти приняли решение закрыть медучреждение на пять дней на помывку.



Она подтвердила, что это связано с заразившимся медиками.



"Сотрудники – это естественный процесс, никуда от этого не денешься. Мы к этому были готовы. Это наша профессия, мы должны оказывать помощь людям в любых ситуациях. Вы это понимаете", - сказала она.

В пятницу 86-летний Дмитрий Баженов умер. Каждый день пребывания в инфекционной больнице обходился его родственникам в 50-100 евро, хотя, по заявлениям чиновников, лечение коронавируса в Украине бесплатное.

"Нам каждый день из реанимации выносили списки с лекарствами. Если это реанимация, то списки были минимум на 2500-3000 (гривен). В отделении тоже выносили списки, но было меньше", – рассказывает Елена Баженова.

Главврач инфекционной больницы говорит, что медикаментов для лечения сопутствующих заболеваний нет в протокольном списке. Да и тех, что в нем есть, на всех пациентов не хватает.

Сами покупают препараты для лечения даже заразившиеся коронавирусом медработники. Но вслух признаются в проблеме только волонтерам.

Из 17 миллионов гривен, которые инфекционная больница с начала года получила для борьбы с пандемией, только два с половиной миллиона (почти $94 тысячи) – государственные. Остальное – помощь бизнесменов и крупных компаний. Спонсоры покупают все: медтехнику, костюмы, маски, бахилы, моющие средства и мусорные пакеты. Медработники не скупятся на благодарность, хотя уверяют, что запасов у них и без этого на месяц вперед.



Как сообщали Українські Новини, в Винницкой больнице закончились места для больных коронавирусом.