Із запізненням на місяць. Київські фонтани запрацюють в останній день весни, — КМДА

У цьому році в Києві запрацюють фонтани 31 травня, коли жителі столиці святкуватимуть День Києва, а карантин послаблять ще більше.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора КП "Київводфонд" Світлану Козловську.

"Зазвичай сезон роботи фонтанів починається 1 травня. В цьому році відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв'язку з карантинними обмеженнями", — розповіла вона.

Як працюють фонтани після зимового "відпочинку", почнуть перевіряти вже в кінці цього тижня. Після тестового запуску фонтани в Києві будуть працювати з 31 травня по 30 вересня. У вечірні години на них будуть включати світлодіодний і музичний супровід. Кожен понеділок в роботі фонтанів будуть робити перерву для проведення необхідних робіт.

У мерії нагадали, що СВКП "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" і комплекс з шести фонтанів "Малі" (парний бік вулиці Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" та "Засновники Києва" (непарна сторона вулиці Хрещатик), фонтан "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25, фонтан на Великій Васильківській, 119-121 і комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Як повідомляли Українські Новини, у парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі Києва встановлять фонтан за 9,64 млн гривень.

Минулорічний сезон київських фонтанів завершився 30 вересня.