підписатися на розсилку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 травня 2020, вівторок, 16:40 9
Суспільство 2020-05-19T18:45:03+03:00
Українські Новини
Із запізненням на місяць. Київські фонтани запрацюють в останній день весни, — КМДА

Із запізненням на місяць. Київські фонтани запрацюють в останній день весни, — КМДА

Кира Молчанова
Фонтан, Київ, КМДА
Фонтан на Майдані Незалежності. Фото: kyivvodfond.com.ua
Фонтан на Майдані Незалежності. Фото: kyivvodfond.com.ua

У цьому році в Києві запрацюють фонтани 31 травня, коли жителі столиці святкуватимуть День Києва, а карантин послаблять ще більше.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора КП "Київводфонд" Світлану Козловську.

"Зазвичай сезон роботи фонтанів починається 1 травня. В цьому році відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв'язку з карантинними обмеженнями", — розповіла вона.

Як працюють фонтани після зимового "відпочинку", почнуть перевіряти вже в кінці цього тижня. Після тестового запуску фонтани в Києві будуть працювати з 31 травня по 30 вересня. У вечірні години на них будуть включати світлодіодний і музичний супровід. Кожен понеділок в роботі фонтанів будуть робити перерву для проведення необхідних робіт.

У мерії нагадали, що СВКП "Київводфонд" експлуатує 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" і комплекс з шести фонтанів "Малі" (парний бік вулиці Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" та "Засновники Києва" (непарна сторона вулиці Хрещатик), фонтан "Хрещатик" на вулиці Хрещатик, 25, фонтан на Великій Васильківській, 119-121 і комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Як повідомляли Українські Новини, у парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі Києва встановлять фонтан за 9,64 млн гривень.

Минулорічний сезон київських фонтанів завершився 30 вересня.

Більше новин про: Фонтан Київ КМДА

Киянам з нового року хочуть підвищити тариф на воду на 19%
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача
Новини
Перегляд "зелених" тарифів може спричинити арбітражні позови до України на суму понад 100 млрд гривень 18:38
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
Яресько. Фото: YES
Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, — запису Деркача 17:59
Україна і Грузія готові синхронно відновити авіасполучення 17:56
Гривня на міжбанку зміцнилася шостий день поспіль 17:55
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті" 11:35
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування 21:54
У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла до коронавірусу в першу чергу 11:32
більше новин
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok