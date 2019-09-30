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30 сентября 2019, понедельник, 15:18 136
Общество 2019-09-30T15:22:55+03:00
Українські Новини
Сегодня киевские фонтаны "впадут в зимнюю спячку"

Сегодня киевские фонтаны "впадут в зимнюю спячку"

30 сентября сезон фонтанов в Киеве официально завершился и они прекращают свою работу до следующего сезона, передает "Киевводфонд"

Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме.

Сейчас СВКП "Киевводфонд" осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости - "Большой" и комплекс шести фонтанов "Малые" (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и " основатели Киева " (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 и уникального комплекса в акватории Русановского канала.

"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане Независимости начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. "Большой" и шесть "Малых" фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтаны от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", - сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

Уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу и будут дарить удовольствие жителям города.

Как сообщали Українські Новини, прошлый сезон фонтанов в Киеве открылся перед Пасхой.

Также летом центральные фонтаны Киева позеленели и забили мыльными пузырями, а в акватории Русановского канала сломались свето-музыкальные фонтаны.

Больше новостей о: Киев Фонтан Русановка Майдан Независимости Киевводфонд

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