"Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует внедрить финансовые гарантии качества ремонта дорог.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков, передают Українськi Новини.

"Что мы хотим внедрить в этом году, я уверен мы это внедрим - это финансовое покрытие гарантии, то есть дорога введена в эксплуатацию, еще часть средств будет зарезервирована, так будут прописаны тендерные условия, чтобы у нас было воздействие на подрядные организации, потому что сейчас механизм гарантии не применяется, есть гарантийные сроки, но никто не проверяет в каком они (дороги) состоянии, а если что-то не так, то есть воздействия на подрядчиков практически нет", - сказал он.

По словам Кубракова, в зависимости от вида ремонтов гарантийный срок при ремонте дорог будет 5 -10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 2020 год будет переломным для транспортной отрасли, - глава Укравтодора Кубраков

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