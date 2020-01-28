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28 января 2020, вторник, 11:27 18
Экономика 2020-01-28T11:27:27+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог

"Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог

Александр Дмитриенко
Укравтодор, Дороги, Ремонт дорог, финансовые гарантии

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует внедрить финансовые гарантии качества ремонта дорог.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков, передают Українськi Новини.

"Что мы хотим внедрить в этом году, я уверен мы это внедрим - это финансовое покрытие гарантии, то есть дорога введена в эксплуатацию, еще часть средств будет зарезервирована, так будут прописаны тендерные условия,  чтобы у нас было воздействие на подрядные организации, потому что сейчас механизм гарантии не применяется, есть гарантийные сроки, но никто не проверяет в каком они (дороги) состоянии, а если что-то  не так, то есть воздействия на подрядчиков практически нет", - сказал он.

По словам Кубракова, в зависимости от вида ремонтов гарантийный срок при ремонте дорог будет 5 -10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 2020 год будет переломным для транспортной отрасли, - глава Укравтодора Кубраков

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