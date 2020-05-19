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19 мая 2020, вторник, 13:52 441
Экономика 2020-05-19T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Укравтодоре похвастались, что потратят на дороги 10% бюджета Украины

В Укравтодоре похвастались, что потратят на дороги 10% бюджета Украины

Ольга Фандорина
Ремонт, Дороги, Ремонт дорог, Дороги в Украине
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

В текущем году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% бюджета Украины. Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации", - пояснил он.

Еще одним источником финансирования дорожных работ должны стать 35 млрд грн, полученные Нафтогазом от Газпрома.

"В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", - заявляет Кубраков.

Кроме того, есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

Как сообщали Українські Новини, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман рассказал, что качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах.

Ранее сообщалось, что два законопроекта, принятые Верховной Радой 16 января за основу и в целом, позволяют Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог.

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