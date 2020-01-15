подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 января 2020, среда, 13:24 19
Экономика 2020-01-15T13:24:55+02:00
Українські Новини
Криклий хочет отремонтировать 4 тыс. км дорог в 2020

Криклий хочет отремонтировать 4 тыс. км дорог в 2020

Александр Дмитриенко
Дороги, Ремонт дорог, Владислав Криклий, Дорожный фонд

Кабинет Министров утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

15 января распоряжением Кабинета Министров утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда госбюджета по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начаты в прошлые годы, в частности М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" (через Винницу), Н-31 "Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", строительство южного обхода города Днипро, Н-26 "Чугуев - Меловое" (через Старобельск), Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье", Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев", Н-11 "Днипро - Николаев" (через Кривой Рог), Н-03 "Житомир - Черновцы".

"В 2020 году из Дорожного фонда будут направлены 31,528 млн гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1 345 км дорог государственного значения и 3 711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4 тыс. километров дорог в 2020 году", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия

Также Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года

Больше новостей о: Дороги Ремонт дорог Владислав Криклий Дорожный фонд

Новости
Судья Голосеевского суда исправила уже существующее решение в госреестре, - инвесторы ЖК на Кондратюка 13:43
Соболев обещает 2 млн гривен за информацию о заказчике покушения на него и убийства его 3-летнего сына 13:42
Криклий хочет отремонтировать 4 тыс. км дорог в 2020 13:24
Новый председатель НАПК считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства 13:21
В Кабмине установили 200-процентные премии для топ-чиновников 13:20
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
Скриншот:instagram.com/abdulaziztf
В Саудовскую Аравию пришла суровая зима 18:02
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт 23:37
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok