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19 травня 2020, вівторок, 15:55 16
Фінанси 2020-05-19T17:15:02+03:00
Українські Новини
Рада рекомендує Кабміну змінити прожитковий мінімум українців

Рада рекомендує Кабміну змінити прожитковий мінімум українців

Кира Молчанова
Кабмін, Мінімальна заробітна плата, Мінімальна зарплата, Прожитковий мінімум
Гроші. Фото: slovoidilo.ua
Гроші. Фото: slovoidilo.ua

Верховна Рада рекомендує Кабінету Міністрів розробити і подати зміни до державного бюджету на 2020 рік, який вже міняли в цьому році, у частині затвердження нового розміру прожиткового мінімуму з коригуванням соціальних витрат.

За ухвалення проекту постанови №2789 про рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні", проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламент рекомендував уряду також створити міжвідомчу робочу групу (з обов'язковим представництвом сторін соціального діалогу, громадськості та науковців) по розробці удосконаленої методики визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн з подальшим внесенням відповідного законопроекту на розгляд Ради.

Кабміну рекомендується також забезпечити розробку та внесення до парламенту законопроектів щодо виключення із законодавчих актів України показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" як такого, що не відповідає Конституції.

Крім цього, уряду рекомендується забезпечити обробку питань заміни прожиткового мінімуму для працездатних осіб на мінімальну заробітну плату для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників з урахуванням провідних міжнародних практик, підготовку відповідного проекту законодавчого акта і внесення його на розгляд у Раду.

Крім цього, рекомендується провести аудит всіх соціальних виплат, які розраховуються на основі прожиткового мінімуму, затвердженого у державному бюджеті, з метою з'ясування обсягів бюджетних видатків на їх фінансування з конкретизацією по кожному виду соціальної виплати і по кожній категорії громадян - отримувачів таких виплат, і поінформувати про результати парламент.

Як повідомляли Українські Новини, пенсію до 4000 тисячі гривень, нижче фактичного прожиткового мінімуму, отримують 82,7 відсотка пенсіонерів, і рівень забезпечення буде знижуватися в той час.

Кабінет Міністрів має намір ввести компенсацію по догляду за дитиною в розмірі прожиткового мінімуму для фізичних осіб-підприємців, які припинили роботу через карантин.

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