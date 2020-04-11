Кому заплатят компенсацию по уходу за ребенком на карантине

Кабинет Министров намерен ввести компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для физических лиц-предпринимателей, которые приостановили работу из-за карантина, который могут продлить до мая.

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.



"Есть физическое лицо-предприниматель, у которого нет наемных работников, и для этой категории людей - это будет сделано на ближайшем заседании правительства - мы вводим компенсацию расходов по уходу за ребенком. И на каждого ребенка такому лицу, которое просто сидит пережидает карантин, мы дадим по прожиточному минимуму", - сказала она.



По словам министра, это будет ежемесячная помощь на период карантина плюс 30 дней после его завершения.



Лазебная отметила, что правительство таким образом намерено поддержать физлиц-предпринимателей, которые не пойдут регистрироваться как безработные.



Согласно государственному бюджету на 2020 год, прожиточный минимум на детей в возрасте до 6 лет составляет с января 1779 гривен в месяц, с июля – 1859 гривен в месяц; на детей в возрасте от 6 до 18 лет - с января 2218 гривен в месяц, с июля – 2318 гривен в месяц.



Правительство также готовит большую программу поддержки для безработных, которые придут в центр занятости, им предоставят помощь по безработице, упрощенный доступ к системе субсидий и системе помощи малообеспеченным.



Как сообщали Українські Новини, Кабмин пересмотрел макропоказатели на текущий год из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса и прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 9,4%.