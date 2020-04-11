подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
11 апреля 2020, суббота, 06:00 103
Экономика 2020-04-11T06:00:01+03:00
Українські Новини
Кому заплатят компенсацию по уходу за ребенком на карантине

Кому заплатят компенсацию по уходу за ребенком на карантине

Валерия Драгомирова
Карантин, Прожиточный минимум, Компенсация, Ребенок, Предприниматели, Минсоцполитики, карантин в Украине
Отец и ребенок. Фото: pixabay
Отец и ребенок. Фото: pixabay

Кабинет Министров намерен ввести компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для физических лиц-предпринимателей, которые приостановили работу из-за карантина, который могут продлить до мая

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. 

"Есть физическое лицо-предприниматель, у которого нет наемных работников, и для этой категории людей - это будет сделано на ближайшем заседании правительства - мы вводим компенсацию расходов по уходу за ребенком. И на каждого ребенка такому лицу, которое просто сидит пережидает карантин, мы дадим по прожиточному минимуму", - сказала она.

По словам министра, это будет ежемесячная помощь на период карантина плюс 30 дней после его завершения.

Лазебная отметила, что правительство таким образом намерено поддержать физлиц-предпринимателей, которые не пойдут регистрироваться как безработные.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, прожиточный минимум на детей в возрасте до 6 лет составляет с января 1779 гривен в месяц, с июля – 1859 гривен в месяц; на детей в возрасте от 6 до 18 лет - с января 2218 гривен в месяц, с июля – 2318 гривен в месяц.

Правительство также готовит большую программу поддержки для безработных, которые придут в центр занятости, им предоставят помощь по безработице, упрощенный доступ к системе субсидий и системе помощи малообеспеченным.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин пересмотрел макропоказатели на текущий год из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса и прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 9,4%.

Больше новостей о: Карантин Прожиточный минимум Компенсация Ребенок Предприниматели Минсоцполитики карантин в Украине

В Минсоцполитики рассказали, кому дадут компенсаци...
В киевской школе учителя проводят опрос родителей,...
УГКЦ будет освящать паски онлайн. Что следует дела...
В Украине провели уникальную операцию «хрустальном...
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету
Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом
Новости
В субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне будет проходить через Киев и три района области 06:15 Карта
Цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно 06:14
Кому заплатят компенсацию по уходу за ребенком на карантине 06:00
Освящение пасок дома. В УГКЦ разъяснили, что следует сделать украинцам на Пасху 06:00
Доходы упадут, а цены вырастут. Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020 05:50
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok