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19 травня 2020, вівторок, 12:38 16
Суспільство 2020-05-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
Вдвічі менше пасажирів і всі в масках. Як працюватиме транспорт у Києві після 22 травня

Вдвічі менше пасажирів і всі в масках. Як працюватиме транспорт у Києві після 22 травня

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, громадський транспорт
Транспорт. Фото: Микола Поворозник
Транспорт. Фото: Микола Поворозник

Громадський транспорт після відновлення роботи буде перевозити не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"І комунальний наземний транспорт, громадський і приватний транспорт, який відновить роботу зможе перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований", - сказав він.

Кличко зазначив, що контролювати дотримання цих правил повинна поліція і муніципальна охорона.

Також, водії та кондуктори зобов'язані носити маску або респіратор, а також рукавички, пасажири також мають бути в масках і не нехтувати рукавичками.

Крім цього, всі працівники перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію.

Особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи.

Перед кожним рейсом транспорт потрібно дезінфікувати.

Як повідомляли Українські Новини, КМДА має намір відкрити спортзали, промислові ринки, магазини площею до 1 тис. кв. м і відновити роботу наземного громадського транспорту з 22 травня.

Крім того, як платити за проїзд після запуску київського метро.

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