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19 травня 2020, вівторок, 09:51 18 Інфографіка
Суспільство 2020-05-19T12:00:04+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу падає третій день поспіль

Кількість нових випадків коронавірусу падає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

18 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 260 до 18 876, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 548 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 20%, кількість нових летальних випадків - на 38,1%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 9:00 19 травня в Україні 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5 632 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 260 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужали 356 осіб.

18 травня показник нових хворих за добу став меншим, ніж тих, що видужали - 260 проти 356.

Кількість нових випадків захворювання на 18 травня становила 1,4% від загальної кількості захворілих на 17 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 742), в Києві (2 359) та Київської області (1 245).

В Івано-Франківській області зафіксовано 1 235 випадки коронавірусної інфекції, у Рівненській області - 1 188 випадків, у Львівській - 1 098, у Тернопільській - 1 081, у Закарпатській - 911, у Дніпропетровській - 843, у Харківській - 816, в Одеській - 784, у Вінницькій - 751, у Волинській - 635, у Житомирській -573 , у Кіровоградській - 445, у Запорізькій - 385 випадку.

376 випадків виявлено в Черкаській області, 267 випадків - у Хмельницькій, 264 випадку - в Полтавській області, 263 випадку - в Миколаївській, 168 випадків - у Херсонській, 164 випадки - в Сумській, 131 випадок - у Донецькій, 110 випадків - у Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Також МОЗ оприлюднив проект рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину.

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