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19 травня 2020, вівторок, 10:25 20
Європа 2020-05-19T12:00:03+03:00
Українські Новини
Чехія і Словаччина послаблять обмеження на перетин кордонів з 21 травня

Чехія і Словаччина послаблять обмеження на перетин кордонів з 21 травня

Елизавета Кесельман
Чехія, Словаччина, Послаблення карантину, послаблення кордонів
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

В той час, як Австрія і Німеччина відкривають внутрішні кордони з 15 червня, Чехія і Словаччина оголосили про пом'якшення введення обмежень на перетин кордонів через пандемію коронавірусу. Про це передає DW.

Наголошується, що ослаблення стартують з 21 і 26 травня. Так, починаючи з 21 травня жителі Словаччини зможуть здійснювати короткострокові поїздки тривалістю до 24 годин в такі країни: Словенію, Чехію, Німеччину, Австрію, Угорщину, Польщу, Хорватію і Швейцарію.

В Чехії з 26 травня огляд на кордонах буде здійснюватися лише вибірково. Однак, в'їзд буде дозволятися тільки тим, хто представить негативний тест на коронавірус.

Вже з 8 червня, це вимога можуть скасувати для тих, хто в'їжджає з країн з низьким ризиком зараження - це Австрія, Словаччина і Хорватія. Також після повернення мандрівники не повинні будуть проходити двотижневий карантин або виготовляти довідки про відсутність інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія має намір відкрити кордони для туристів вже в кінці червня. Крім того, Меркель і Макрон висунули ініціативу щодо виходу ЄС з коронакризису.

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