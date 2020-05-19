"Слуга народу" оголосить кандидатів у мери від партії до кінця травня

Партія "Слуга народу" має намір оголосити імена кандидатів у мери від партії до кінця травня.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив в ефірі передачі "Hard дня з Влащенко", передають Українські Новини.

"Ми нікого не оголошуємо, поки ми не зробимо необхідні виміри... До кінця травня будемо мати виміри і після цього ми публічно оголосимо, хто ж наші кандидати від нашої партії", - сказав він.

За словами Арахамии, відповідні заміри рейтингів необхідні тому, що у великих містах досить високі рейтинги мають нинішні мери, тому кандидат від партії без "базового" рейтингу не зможе з ними змагатися.

"Є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів і "ноунейм" умовний не може з ними змагатися апріорі, відповідно має бути людина з базовим якимось рейтингом. Без рейтингу людини немає сенсу відправляти, це буде свідомо поразка", - підкреслив голова фракції.

Як повідомляли Українські Новини, Трофимов допускає, що президент Володимир Зеленський може балотуватися на другий термін.

У вересні Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва.