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14 апреля 2020, вторник, 08:32 45
Экономика 2020-04-14T08:39:22+03:00
Українські Новини
Министр соцполитики Лазебная за март заработала 44 тыс. гривен

Министр соцполитики Лазебная за март заработала 44 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Минсоцполитики, Марина Лазебная
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики

Заработная плата министра социальной политики Марины Лазебной, которая рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен, за март составила 55 тыс. гривен, ее заместителей - от 16 тыс. до 51 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 316 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Лазебной в марте, составила 55 193 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу с секретными документами - 9 198 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 44 430 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика (назначен 23 марта) составила 16 098 гривен, замов Бориса Лебедцова (назначен 4 марта) - 43 694 гривны, Виталия Музыченко - 51 136 гривен, зарплата госсекретаря Елены Богачовой (уволена 27 марта) - 316 159 гривен (в том числе надбавка за выполнение особо важной работы за февраль - 40 500 гривен, надбавка за выполнение особо важной работы за март - 28 928 гривен, отпускные - 23 351 гривну, денежная помощь - 96 740 гривен и компенсация за неиспользованный отпуск - 90 068 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром социальной политики Марину Лазебную.

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