Министр соцполитики Лазебная за март заработала 44 тыс. гривен

Заработная плата министра социальной политики Марины Лазебной, которая рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен, за март составила 55 тыс. гривен, ее заместителей - от 16 тыс. до 51 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 316 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.



Сумма средств, начисленная Лазебной в марте, составила 55 193 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу с секретными документами - 9 198 гривен.



Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 44 430 гривен.



Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика (назначен 23 марта) составила 16 098 гривен, замов Бориса Лебедцова (назначен 4 марта) - 43 694 гривны, Виталия Музыченко - 51 136 гривен, зарплата госсекретаря Елены Богачовой (уволена 27 марта) - 316 159 гривен (в том числе надбавка за выполнение особо важной работы за февраль - 40 500 гривен, надбавка за выполнение особо важной работы за март - 28 928 гривен, отпускные - 23 351 гривну, денежная помощь - 96 740 гривен и компенсация за неиспользованный отпуск - 90 068 гривен).



Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром социальной политики Марину Лазебную.