В Черновицкой области закрыли три противотуберкулезных санатория для детей и взрослых

Во вторник, 4 февраля, на пленарном заседании 35-й сессии Черновицкого облсовета депутаты после долгих споров приняли решение о ликвидации трех детских санаториев на территории Черновицкой области. Решение Черновицкого областного совета обнародовал Телекомпания ТВА.

Свою работу прекратят "Детский санаторий "Щербинка", противотуберкулезный санаторий" Красноильск" и "Областной детский противотуберкулезный санаторий "Садгора".

Всех работников ликвидированных санаторией местные власти обещали трудоустроить, а также заявили, что качественного медобслуживания эти санатории людям не предоставляли и лечилось там очень мало людей.

"Не секрет, что эти санатории уже давно не предоставляют качественной санаторно-медицинской помощи. При этом, сравните: стоимость содержания детей в санатории "Садгора" - 39 тыс. грн, а онкобольного ребенка - 8 тыс. На лечение одного ребенка в областном пульмонологическом отделении - 1 тыс. грн. Если не принять такого непопулярного, но важного решения о закрытии санаториев, то придется финансировать их из средств Департамента здравоохранения. А, следовательно, на ту же онкологию финансирования будет еще меньше", - сообщила Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА.

Это решение депутаты приняли в соответствии с реформой медицинской отрасли, отменяющее финансирования любых учреждений санаторно-курортного типа в Украине из местных бюджетов.

"Замечу, что лечение детей, больных туберкулезом, включенное в гарантий НСЗУ, их лечить в специализированных учреждениях и отделениях. А оздоровления мы обеспечим в специализированных санаториях всеукраинского уровня. В детском противотуберкулезном санатории "Садгора" есть несколько категорий работников. Это учителя, которых мы готовы трудоустраивать; врачей-педиатров - их мы готовы забрать в противотуберкулезный диспансер, где нужно разворачивать детские кровати; младшие медицинские сестры - их можем устроить в областные больницы, потому что там не хватает медсестер. Отдельные наши заведения заинтересованы в лаборантах, которые обслуживали жителей Садгоры", - добавила Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА.

То, что финансировать санатории из областного бюджета с 1 апреля 2020 будет невозможно, подтвердила также Анжела Дьякова, главная финансистка области

"В прошлом году были приняты изменения в Бюджетный кодекс Украины. Согласно им, из областного бюджета мы больше не сможем финансировать учреждения санаторного типа", - отметила она, передает АСС.

"С 1953 года наше учреждение функционирует и оказывает профилактическое лечение детям. В наше время, когда в стране эпидемия туберкулеза, нельзя закрывать такие заведения, как наше", - заявила Татьяна Чобан, представитель санатория "Садгора" изданию АСС.

Также на базе санатория "Красноильск" в дальнейшем могут создать центр реабилитации. А на базе санатория "Садгора" - расположить медико-социальный центр "Особый ребенок".