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18 травня 2020, понеділок, 17:56 10 Документ
Силові структури 2020-05-18T21:15:02+03:00
Українські Новини
Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади

Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади

Тетяна Зотова
Арсен Аваков, МВС України, Слуга народу, Олександр Дубинський, Михайло Банк, Нацполіція Івано-Франківської області
Михайло Банк. Фото: apostrophe.ua
Михайло Банк. Фото: apostrophe.ua

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 15 травня звільнив з посади начальника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області полковника Михайла Банка.

Про це народний депутат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Міністр МВС Арсен Аваков відреагував на звернення депутатів з приводу некоректних дій начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області Михайла Банка. Нагадаю, Банк хотів провести "інвентаризацію" обласної єврейської громади. Тобто, провести перепис євреїв. Банк звільнений з займаної посади 15 травня. Від імені своїх колег хочу висловити подяку міністру за адекватну і своєчасну реакцію", - написав Дубинський.

У відповіді Міністерства внутрішніх справ на депутатське звернення йдеться, "відповідно до п. 3 наказу Національної поліції України від 13 травня 2020 року №355 "Про призначення та проведення службового розслідування" полковника поліції Банка М.В. відсторонено на час проведення службового розслідування від виконання службових обов'язків".

Також Аваков в тому ж листі на ім'я нардепа Ігоря Фріса поінформував, що "наказом департаменту стратегічних розслідувань від 15 травня 2020 року №124 полковника поліції Банка М.В. звільнено із займаної посади".

Нагадаємо, раніше поліція в Івано-Франківську направила голові єврейської громади Коломиї Якову Заліщикеру вимогу надати їм копію статуту, список членів громади, а також адреси цих людей та їх мобільні телефони.

12 травня керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що в Івано-Франківській області розпочато розслідування щодо збору інформації про членів єврейської громади.

Як повідомляли Українські Новини, 38 нардепів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра внутрішніх справ Авакова з вимогою звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка.

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