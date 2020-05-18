Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 15 травня звільнив з посади начальника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області полковника Михайла Банка.

Про це народний депутат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Міністр МВС Арсен Аваков відреагував на звернення депутатів з приводу некоректних дій начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області Михайла Банка. Нагадаю, Банк хотів провести "інвентаризацію" обласної єврейської громади. Тобто, провести перепис євреїв. Банк звільнений з займаної посади 15 травня. Від імені своїх колег хочу висловити подяку міністру за адекватну і своєчасну реакцію", - написав Дубинський.

У відповіді Міністерства внутрішніх справ на депутатське звернення йдеться, "відповідно до п. 3 наказу Національної поліції України від 13 травня 2020 року №355 "Про призначення та проведення службового розслідування" полковника поліції Банка М.В. відсторонено на час проведення службового розслідування від виконання службових обов'язків".

Також Аваков в тому ж листі на ім'я нардепа Ігоря Фріса поінформував, що "наказом департаменту стратегічних розслідувань від 15 травня 2020 року №124 полковника поліції Банка М.В. звільнено із займаної посади".

Нагадаємо, раніше поліція в Івано-Франківську направила голові єврейської громади Коломиї Якову Заліщикеру вимогу надати їм копію статуту, список членів громади, а також адреси цих людей та їх мобільні телефони.

12 травня керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що в Івано-Франківській області розпочато розслідування щодо збору інформації про членів єврейської громади.

Як повідомляли Українські Новини, 38 нардепів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра внутрішніх справ Авакова з вимогою звільнити поліцейського чиновника Михайла Банка.